Italia, difficile rimandare la giornata di marzo per favorire gli Azzurri: la situazione

L’ipotesi rimandare la giornata di campionato di marzo per favorire gli Azzurri in vista dei playoff mondiali sembra complicata. Si riparte dallo stage di febbraio

Anticipare il raduno dell’Italia dal 20 al 18 marzo, rimandando così la giornata di campionato e favorire gli Azzurri in vista dei playoff di qualificazione a Qatar 2022, sembra complicato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, trovare uno spazio in cui piazzare il turno di Serie A non è facile.

La Nazionale di Roberto Mancini partirà così da febbraio, con lo stage che dovrebbe permettere al c.t. di conoscere almeno due volti nuovi di cui si parla da tempo: Joao Pedro e Luiz Felipe che per quel periodo dovrebbero aver chiuso le pratiche per la naturalizzazione.