Italia, Dimarco reagisce alla vittoria della Bosnia ai rigori con Vicario ed Esposito: piovono critiche per gli azzurri! Il VIDEO è virale

Italia, virale l’esultanza di alcuni azzurri alla vittoria della Bosnia ai rigori contro il Galles: nell’occhio del ciclone Dimarco

La prossima avversaria dell’Italia nella finale playoff per il Mondiale 2026 sarà la Bosnia-Erzegovina. La squadra guidata da Sergej Barbarez ha eliminato il Galles a Cardiff, imponendosi 4-2 ai rigori dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari. A decidere la serie è stato il giovane Kerim Alajbegovic, mentre il gol che aveva rimesso in corsa i bosniaci durante la partita era arrivato nel finale con Edin Dzeko, ex centravanti di Roma, Inter e Fiorentina. L’Italia, dal canto suo, aveva appena superato l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo, conquistando il pass per l’ultimo atto del Percorso A.

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Il video di Dimarco e Pio Esposito fa il giro dei social

Nel post partita di Italia-Irlanda del Nord, le telecamere della Rai hanno ripreso alcuni azzurri mentre seguivano i rigori di Galles-Bosnia. Il filmato, rilanciato da vari media italiani, mostra in particolare Federico Dimarco, esterno dell’Inter, Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro, e Guglielmo Vicario mentre assistono all’ultimo penalty della serie. Dopo il gol decisivo bosniaco, Dimarco si lascia andare a un gesto di esultanza, dettaglio che ha rapidamente acceso il dibattito online. La scena è stata ripresa e commentata anche da testate sportive italiane, che hanno sottolineato come all’interno del gruppo azzurro la qualificazione bosniaca non sia stata accolta con disappunto.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Il legame con Dzeko e la strada azzurra verso il Mondiale

La reazione di Dimarco viene letta anche alla luce del suo rapporto con Edin Dzeko, con cui ha condiviso due stagioni con lui all’Inter. In maglia nerazzurra, i due hanno conquistato insieme uno Scudetto e vissuto la finale di Champions League persa nel 2023. Ora, però, l’incrocio sarà da avversari in una notte da dentro o fuori. Martedì, nella finale playoff, l’Italia si giocherà tutto contro una nazionale solida, trascinata dall’esperienza di Dzeko e dall’entusiasmo di un gruppo che arriva da una qualificazione sofferta ma pesante. Per gli azzurri sarà un altro esame ad altissima tensione, con il Mondiale a un passo.