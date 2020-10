Italia, Evani: «Berardi ha talento. Deve fare il salto di qualità»

Alberico Evani, assistente del commissario tecnico Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima di Italia-Moldavia

MOLDAVIA – «È un’occasione buona per chi ha poche chance di giocare, e per noi di vederli. L’avversario non è di quelli difficilissimi, ma è importante replicare sul campo le cose fatte in settimana. Tutti coloro che sono in rosa hanno possibilità di giocare. Dovranno cogliere questa occasione, che è importante per loro e per noi. Berardi è un giocatore di talento, ha sempre dimostrato il suo valore. Deve ancora fare il salto di qualità che ci aspettiamo, e queste partite possono dargli una mano a livello di esperienza. Il nostro impianto di gioco è quello, a prescindere dagli interpreti. Speriamo di ripetere le prestazioni che abbiamo offerto ultimamente».