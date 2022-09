Italia Femminile, Bertolini: «Felice per le ragazze e il movimento»

Le parole di Bertolini dopo la qualificazione dell’Italia femminile al mondiale: «Prima volta che ci qualifichiamo a due mondiali di fila»

Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della Rai dopo la qualificazione al prossimo mondiale dell’Italia femminile. Di seguito le sue parole.

«Sono molto felice per le ragazze. È la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a due mondiali di fila, sappiamo quanto sia importante per le ragazze e il movimento. Per loro partecipare a una competizione simile è fantastico, penso che sia anche una forma di riscatto dopo l’Europeo e le lacrime di molte calciatrici lo dimostrano».