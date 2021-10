Italia Femminile, Bertolini: «Vittoria non scontata. Ci prendiamo i 5 gol»

Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha parlato al termine del match vinto contro la Lituania

LITUANIA ITALIA – «Fare tre punti non è mai scontato, concretizziamo ancora poco ma ci prendiamo i 5 gol e la buona prestazione da parte delle ragazze. Era un avversario diverso rispetto alla Croazia, abbiamo preso spunto da quella partita e si sono viste buone cose. Quando trovi le squadre chiuse devi riuscire a giocare sia in ampiezza sia con gli inserimenti. Possiamo osare e fare ancora meglio, la strada è quella giusta. È un girone complicato, passa solo la prima e le altre fanno i playoff. Cercheremo di vincerle tutte. Sorteggio Europeo? Sarà una giornata molto bella personalmente e per tutto il movimento. Mi aspetto dei gironi difficili, vedremo quello che succederà.