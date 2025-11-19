Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin per la doppia amichevole a stelle e strisce contro gli Stati Uniti! Tanta Juve, ma non solo: l’elenco completo

Italia femminile, le convocate del ct Soncin! Le azzurre affronteranno in una doppia amichevole negli USA la nazionale 4 volte Campionessa del Mondo

L’Italia affronterà gli USA in una doppia amichevole di calcio femminile, con le azzurre che sfideranno la formazione più titolata al mondo il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Si tratta di un test di grande valore per la nostra Nazionale, che con queste partite proseguirà il suo cammino di avvicinamento alle qualificazioni per i Mondiali 2026, che prenderanno il via a marzo.

L’Italia giocherà oltreoceano dopo ben quindici anni, accettando l’invito della Federazione Statunitense in occasione del suo quarantesimo anniversario. Il Commissario Tecnico Andrea Soncin potrà contare sulla presenza di due calciatrici che militano negli Stati Uniti, Sofia Cantore e Lisa Boattin. Soncin ha convocato 28 atlete per le due sfide contro le USA, che sono quattro volte Campionesse del Mondo e cinque volte Campionesse Olimpiche, oltre ad occupare la seconda posizione nel ranking FIFA.

Tra le novità nella lista delle convocate spicca Matilde Pavan, che ha guadagnato la chiamata grazie alle ottime prestazioni con il Como e l’Under 23. Tornano in Nazionale anche Agnese Bonfantini, Lucia Di Guglielmo, Julie Piga, Arianna Caruso, Manuela Giugliano ed Eleonora Goldoni, tutte assenti nelle recenti amichevoli contro Giappone e Brasile.

Nella nazionale femminile tanta Juventus, squadra campionessa in carica in campionato e vincitrice anche della prima edizione della Serie A Women’s Cup. La squadra di Canzi, dopo l’avvio non ottimale in campionato, ma buono in Champions League, premiata anche dal ct azzurro con 6 calciatrici convocate, tra cui Eva Schatzer. Pesa, invece, l’assenza dell’esterna offensiva bianconera Barbara Bonansea costretta al forfait a causa della lesione al bicipite femorale rimediata in settimana.

CONVOCATE ITALIA AMICHEVOLI CONTRO GLI USA

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).