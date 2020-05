Gli Europei femminili sono stati rinviati al 2022: ecco il calendario per le gare di qualificazione dell’Italia di Bertolini

Sono ufficiali le date per la ripresa delle gare di qualificazione agli Europei femminili. L’Italia di Milena Bertolini è in testa al girone B e riprenderà a settembre il percorso (quasi completato) per la qualificazione alla manifestazione, rinviata al 2022.

Gli Europei, inizialmente previsti per il 2021, si sarebbero accavallati con quelli maschili e con le Olimpiadi, rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito il calendario.