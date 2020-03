L’Italia femminile rientra in Italia senza disputare la finale di Algarve Cup, in programma per mercoledì contro la Germania

L’Algarve Cup finisce senza finale per l’Italia femminile. La squadra di Bertolini, che mercoledì avrebbe dovuto disputare la finale della competizione contro la Germania, dovrebbe tornare in patria senza giocare il match.

La Figc avrebbe infatti deciso di far tornare le azzurre con il volo in partenza alle 9 da Faro. A mezzanotte, però, in Portogallo è scattato il divieto di volare verso l’Italia. La Federazione sta provando a risolvere la questione.