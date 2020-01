Italia Femminile: sorteggiati gli accoppiamenti dell’Algarve Cup

La Nazionale femminile di calcio tornerà a disputare il torneo di Algarve dopo 12 anni di assenza: ecco chi affronterà

L’Italia Femminile si è messa in mostra nel 2019, disputando una grande Coppa del Mondo in Francia. La Nazionale di Milena Bertolini tornerà a disputare il torneo di Algarve dopo 12 anni di assenza. Il torneo è in programma dal 4 all’11 marzo.

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti: l’Italia affronterà il Portogallo padrone di casa.

Nuova Zelanda – Belgio

Portogallo – Italia

Germania – Svezia

Danimarca – Norvegia