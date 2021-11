Italia, Ferrari si aggrega agli Azzurri: convocato per l’Irlanda del Nord

Il c.t. dell’Italia ha convocato Gian Marco Ferrari per la partita di lunedì contro l’Irlanda del Nord

Roberto Mancini ha deciso di sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini con un nuovo convocato. Si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, che in azzurro ha già collezionato una presenza. Il difensore neroverde farà parte del gruppo che partirà alla volta di Belfast per la partita di lunedì contro l’Irlanda del Nord.

Ferrari è il secondo calciatore del Sassuolo chiamato in sostituzione dopo Scamacca al posto di Immobile. Sono quindi quattro, in totale, gli elementi della squadra di Dionisi in Nazionale con anche Raspadori e Berardi.