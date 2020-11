Bonucci assente nell’allenamento con l’Italia: svelato il motivo del forfait nella seduta odierna del difensore della Juventus

Secondo quanto riportato da Marco Nosotti su Sky Sport, Leonardo Bonucci non ha preso parte all’allenamento di oggi con l’Italia, a 48 ore dal match con la Polonia. Il difensore è arrivato in Nazionale con qualche problemino muscolare, che gli ha impedito di partecipare alla seduta odierna.

Al momento, difficile vedere il calciatore della Juventus in campo con la Polonia, con Romagnoli favorito nell’affiancare Acerbi al centro della difesa. Out anche Moise Kean, che ha lasciato il ritiro azzurro per un problema muscolare.