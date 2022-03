Italia fuori dai Mondiali, Cassano alla BoboTv: «Pellegrinaggio da Mancini»

Italia fuori dai Mondiali, Cassano alla BoboTv: «Dobbiamo tutti andare in pellegrinaggio da Mancini per tutto quello che ha fatto. Capello…»

Antonio Cassano ha parlato alla BoboTv dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Gli italiani dovrebbero andare in pellegrinaggio sotto casa sua a ringraziarlo. La Nazionale è una squadra mediocre. Mancini ha creato una magia che ha portato l’Italia a vincere l’Europeo giocando un calcio mai visto da una nazionale. I giornalisti che richiedono le dimissioni di Mancini dovrebbero dimettersi loro. Mancini ha dato una rumba a tutti, esclusa la Spagna, senza avere neanche un attaccante. Il campionato italiano è di basso livello, quindi è normale che certi attaccanti segnino un numero impressionante di gol. 60 milioni di persone dobbiamo pregare affinché Mancini rimanga. Capello dice che stiamo seguendo troppo Guardiola? Con una squadra mediocre non si può fare il catenaccio. Klopp non è un difensivista, gioca ai mille all’ora, anche se è più verticale».