Italia Galles, Allen: «Una di quelle partite che sogni di giocare»

Il centrocampista del Galles Joe Allen ha parlato in vista del match contro l’Italia

Joe Allen, centrocampista del Galles, dal ritiro della Nazionale ha parlato in vista del match dell’Olimpico di domani pomeriggio contro l’Italia che vale il primo posto nel Gruppo A.

«È una delle più grandi partite che si possano giocare, una di quelle in cui sogni di giocare. Per noi sarà una grande sfida, non vediamo l’ora di scendere in campo».