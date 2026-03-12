Italia, Gattuso ha scelto su chi puntare per i playoff: ecco i probabili convocati! L’anticipazione della Gazzetta e la data dell’ufficialità

Il commissario tecnico Gattuso sta ultimando la lista per i playoff mondiali. L’Italia sfiderà l’Irlanda del Nord e, in caso di successo, la vincente tra Galles e Bosnia. Il gruppo azzurro comprenderà circa 27 o 28 elementi. Queste le probabili convocazioni del ct secondo la Gazzetta dello Sport.

Nelle gerarchie a centrocampo, Pisilli risulta in netto vantaggio rispetto ai compagni Frattesi e Ricci. Sulla trequarti ci sarà invece spazio per Zaccagni, inserito nella rosa a causa del recente infortunio patito da Vergara, che inizialmente figurava nell’elenco ufficiale.

Le convocazioni definitive saranno diramate venerdì 20. Il raduno della Nazionale è fissato per la serata di domenica 22 presso il centro sportivo di Coverciano, dove inizierà ufficialmente la preparazione.

PORTIERI (4) Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Meret (Caprile)

DIFENSORI CENTRALI (6) Mancini, Gatti, Bastoni, Scalvini, Calafiori e Buongiorno (Coppola)

ESTERNI (5) Politano, Palestra, Cambiaso, Dimarco e Spinazzola (Udogie, Bellanova)

CENTROCAMPISTI (6/7) Locatelli, Verratti, Tonali, Cristante, Barella e Pisilli (Frattesi, Ricci)

ALI-TREQUARTISTI (1) Zaccagni (Orsolini, Maldini, Chiesa)

ATTACCANTI (5) Kean, Retegui, P. Esposito, Scamacca e Raspadori