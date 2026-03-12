Italia, la Nazionale si aggrappa a Gattuso: il CT ha la chiave per ricaricare gli Azzurri delusi: cosa filtra sulle possibili convocazioni

Il destino dell’Italia di Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro, passerà dalla semifinale playoff del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord, un appuntamento che vale moltissimo per il futuro della Nazionale. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport all’interno della sua analisi, il ct sta cercando soprattutto la chiave mentale per presentare la squadra nel modo migliore a una sfida così delicata. Il momento dei tanti azzurri impegnati nei club, infatti, non è dei più semplici: diversi giocatori arrivano da delusioni pesanti tra campionato e coppe, con eliminazioni europee e risultati negativi che rischiano di lasciare scorie anche sul piano psicologico. In questo contesto, il lavoro di Gattuso va oltre la tattica e assume i contorni di una vera missione emotiva.

Più psicologo che allenatore: la missione del ct azzurro

Il tecnico calabrese sa bene che, a pochi giorni da una partita del genere, il tempo per incidere sul campo sarà minimo. Tra fine settimana di campionato e recupero delle energie, gli allenamenti veri saranno pochissimi. Per questo Gattuso punterà soprattutto su messaggi chiari, motivazioni forti e lavoro mentale. L’obiettivo è liberare il gruppo dalla paura accumulata nelle ultime dolorose esclusioni mondiali, contro Svezia nel 2018 e Macedonia del Nord nel 2022. Proprio questo, secondo la lettura proposta dalla rosea, è oggi il vero avversario dell’Italia: non tanto l’Irlanda del Nord o l’eventuale finale contro Galles o Bosnia, ma il peso emotivo di una storia recente che ha lasciato cicatrici profonde. Gattuso, in tal senso, vuole trasformare la pressione in rabbia positiva e spirito di rivincita.

Pisilli e Zaccagni verso la convocazione, occhi sul 20 marzo

Nella preparazione verso i playoff ci sarà poi spazio anche per le ultime valutazioni sui convocati. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la lista è ormai quasi definita e due nomi sembrano aver preso vantaggio nelle gerarchie del ct: Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma, e Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio. I due appaiono favoriti nei rispettivi ballottaggi per completare il gruppo che andrà a giocarsi l’accesso al Mondiale. Niente da fare invece per Antonio Vergara, fermato dall’infortunio proprio nel momento in cui sembrava vicino alla chiamata. Il 20 marzo arriverà la lista ufficiale, ma il messaggio di Gattuso al gruppo è già chiaro: in palio non c’è solo una partita, ma il ritorno dell’Italia sul palcoscenico più importante del calcio mondiale.