Italia, Gattuso chiamò! Da Palestra a Vergara fino al ritorno di Verratti: i possibili convocati. Cosa filtra dopo gli incontri avuti dal ct con 50 giocatori

Il futuro dell’Italia si gioca nei playoff per il prossimo Mondiale, e il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta preparando la sua squadra con grande attenzione. La nazionale è pronta a sfidare l’Irlanda del Nord, il Galles e la Bosnia per un posto in Qatar, ma nonostante il passato recente di successi per squadre come Portogallo e Francia, le avversarie degli azzurri sono squadre di livello medio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il lavoro di Gattuso si concentra non solo sulla preparazione tecnica ma anche psicologica dei giocatori. Il ct, insieme al suo staff, ha incontrato quasi 50 giocatori, studiando attentamente il loro stato di forma. Secondo quanto riferito, la lista per i playoff è quasi pronta e include alcune novità rispetto alla formazione precedente. Un possibile debutto potrebbe essere quello di Palestra, giovane talento del Cagliari, che ha impressionato con la sua corsa e capacità offensiva.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La formazione prevede il solido 3-5-2, con giocatori come Donnarumma in porta, Mancini, Bastoni, e Calafiori in difesa, e il centrocampo formato da Locatelli, Barella, Tonali e Verratti. In attacco, Retegui e Kean sembrano essere confermati. Tuttavia, c’è anche un ballottaggio interessante in mediana con Frattesi, Ricci, e Pisilli pronti a dare il loro contributo.

Un altro punto cruciale è la scelta per l’attacco: il ct sta valutando Zaccagni, Vergara, e Chiesa per il ruolo di trequartista. Gattuso cerca qualcuno in grado di creare superiorità numerica e fantasia per supportare la coppia d’attacco.

La lista definitiva delle convocazioni arriverà il 20 marzo, mentre il raduno a Coverciano è previsto per il 22 marzo, con la Serie A ancora in corso. La sfida per il Mondiale è aperta e Gattuso è determinato a portare l’Italia alla gloria, con il supporto di una squadra motivata.