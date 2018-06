Italia-Germania 4-3: 48 anni dalla “Partita del secolo” all’Azteca

Il 17 giugno di quarantotto anni fa si giocò Italia-Germania ai Mondiali in Messico: un 4-3 che rimase nella storia come “Partita del secolo”

Siamo in tema Mondiali e non possono mancare gli spunti amarcord. In particolar modo oggi, 17 giugno. Nella stessa data quarantotto anni fa andava in scena la partita più bella della storia del calcio, Italia-Germania 4-3. Era la semifinale del Mondiale del 1970, che poi gli azzurri persero in finale contro il Brasile di Pelè. Si giocava all’Azteca di Città del Messico, uno stadio epico per una partita epica, che rivive ancora con la voce di Nando Martellini in video sgranati.

Oggi, quarantotto anni fa, la formazione allenata da Valcareggi andò in vantaggio con Boninsegna e venne raggiunta da Schnellinger all’ultimo minuto, prima dei supplementari più incredibili di sempre. Prima Müller portò avanti i tedeschi, poi Burgnich pareggiò i conti. Riva riportò in vantaggio l’Italia e il solito Muüller riuscì a pareggiare. Decise tutto un piattone di Rivera al minuto 111. Quasi cinquant’anni dopo, rimane una partita da batticuore.