Anche al Mondiale senza Italia, è sempre azzurri contro Germania: alla battuta di Schweinsteiger risponde presente Materazzi sui social

Bastian Schweinsteiger ha infilato il dito nella piaga, Marco Materazzi ha risposto. Il centrocampista della Germania è impegnato negli USA in Major League Soccer ed è stato intervistato a proposito del Mondiale. Il rapporto tra Italia e Germania non è dei migliori a livello calcistico, quindi Schweini ne ha approfittato per una battuta di spirito: «Al Mondiale per me la favorita è l’Italia assieme all’Olanda». Peccato per lui che la battuta abbia anticipato di pochi minuti la sconfitta della Germania contro il Messico, arrivata alla fine di una partita quasi dominata da parte degli uomini di Löw.

Marco Materazzi non l’ha presa bene. L’ex difensore di Inter e Perugia ha risposto per le rime a Schweinsteiger, interpretando il sentimento di molti italiani. La risposta di Matrix è stata pronta e veemente. Tramite il suo profilo Instagram ne ha dette quattro al tedesco: «Swanzi siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006!!! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?». Per chi non si ricorda cosa è successo a Dortmund nel 2006, oltre a una visita da un dottore, si consiglia la visione delle novità calcistiche su Netflix.