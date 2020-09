Italia, giallo Chiellini: panchina precauzionale o errore di Mancini?

Chiellini doveva partire titolare nella sfida contro la Bosnia ma è andato in panchina: Mancini ha dato due diverse motivazioni

Piccolo giallo in casa Italia legato a Giorgio Chiellini. Il difensore sarebbe dovuto partire titolare nel match pareggiato contro la Bosnia e, invece, si è accomodato in panchina.

Roberto Mancini, nel post partita, ha offerto due diverse spiegazioni per la panchina del centrale bianconero. Ai microfoni di Rai Sport ha affermato: «Abbiamo avuto paura che si potesse fare male nuovamente e abbiamo preferito aspettare ancora un pò prima di farlo giocare». In conferenza stampa, invece, il ct ha dato tutt’altra spiegazione: «Colpa mia, non avevo gli occhiali e non ho visto che c’era il nome di Acerbi e non quello di Chiellini. Ma non cambia nulla: ne avrebbero comunque giocata una a testa».