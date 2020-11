Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla della Nazionale forgiata da Roberto Mancini. Ecco le parole sul gruppo azzurro

Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero emblematiche all’ANSA sulla Nazionale di Roberto Mancini.

«Questa Nazionale è una bellissima famiglia. C’è un grande senso di fratellanza tra gli uomini, ancora di più forse in questo periodo difficile per tutti in cui stiamo riscoprendo il dialogo e il confronto. Ed è bello perché spesso il mondo del calcio è considerato distaccato e avulso. La testimonianza più esemplare è quella di Bonucci che pur sapendo di non poter giocare stasera, si è fermato in ritiro coi compagni. Questo è un simbolo di fratellanza».