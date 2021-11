Italia, Immobile out: due strade per Mancini contro la Svizzera

L’infortunio di Immobile mette Mancini sull’attenti in vista di Italia-Svizzera. Il c.t. azzurro ha due strade davanti a se

Ciro Immobile ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare e non prenderà quindi parte al fondamentale match contro la Svizzera per le qualificazioni a Qatar 2022. E senza la punta titolare, Mancini si trova davanti a se, come riportato da La Gazzetta dello Sport, due strade per l’attacco.

La prima è quella del falso nove che vedrebbe coinvolti Insigne o Bernardeschi al centro, con Chiesa e Berardi sugli esterni a piedi invertiti. Oppure, schierare l’alternativa naturale di Immobile: ovvero Andrea Belotti. Il Gallo, però, non è ancora al 100% dopo l’infortunio e potrebbe essere una carta a partita in corso per l’Italia.