Italia, Insigne: «Vittoria importante. Locatelli ci darà una mano»

Lorenzo Insigne, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro l’Olanda.

VITTORIA – «È stata una grande prestazione, abbiamo giocato con personalità e fatto quello che ci ha chiesto il mister. Abbiamo ottenuto un grande risultato, siamo tutti contenti per la prestazione e per la vittoria. È vero che avremmo potuto fare qualche gol in più, ma a volte ci abbassavamo troppo e non riuscivamo a ripartire in fretta. La cosa più importante era vincere».

LOCATELLI – «Gli abbiamo fatto complimenti. È giovane e ha margini di miglioramento. Giusto che il mister gli dia fiducia, potrà darci una mano».

BARELLA – «Barella è giovane ma anche un veterano, sta sempre bene, corre per tre e aiuta tutti in campo. È un grande giocatore, al di là del gol».

ZANIOLO – «Ci dispiace, speriamo non sia nulla di grave. Gli siamo vicini e gli dedichiamo questa vittoria».