Italia, la Nazionale affronterà l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo – UFFICIALE

L’Italia torna a Bergamo per una sfida decisiva verso il Mondiale. La Nazionale imbattuta nello stadio orobico affronta l’Irlanda del Nord

Sei mesi dopo la convincente goleada per 5-0 ottenuta contro l’Estonia nel settembre scorso, in occasione del debutto di Gennaro Gattuso come Commissario tecnico, l’Italia si prepara a tornare allo Stadio di Bergamo. L’impianto orobico ospiterà infatti un appuntamento cruciale per il cammino mondiale degli Azzurri: la semifinale dei play-off per la qualificazione alla Coppa del Mondo. Giovedì 26 marzo, alle ore 20.45, l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord in una sfida decisiva che potrà indirizzare il futuro della Nazionale.

La scelta di Bergamo non è casuale: la città lombarda porta fortuna all’Italia. Nei quattro precedenti disputati qui, gli Azzurri sono infatti imbattuti. Due di queste partite sono terminate con roboanti vittorie per 5-0: la prima risale al gennaio 1987 contro Malta, mentre la seconda è proprio quella contro l’Estonia che ha segnato il debutto di Gattuso. Le altre due gare giocatesi a Bergamo sono finite 1-1: l’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e il match di Nations League contro i Paesi Bassi nell’ottobre 2020. Una tradizione positiva che l’Italia spera di confermare anche nella decisiva sfida con l’Irlanda del Nord.

Passando ai precedenti fra le due nazionali, Italia e Irlanda del Nord si sono affrontate undici volte. Il bilancio complessivo pende nettamente a favore degli Azzurri: sette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Tuttavia, quel ko resta ancora una delle pagine più amare della storia azzurra: il 2-1 del 15 gennaio 1958 a Belfast costò all’Italia la qualificazione al Mondiale in Svezia, segnando una delle rare assenze iridate della nostra Nazionale.

L’ultima sfida tra Italia e Irlanda del Nord si è disputata sempre a Belfast, nell’ultimo turno di qualificazione al Mondiale del Qatar 2022. Lo 0-0 finale si rivelò una vera delusione, poiché costrinse gli Azzurri ai play-off. In quella occasione, come noto, l’Italia venne poi eliminata dalla Macedonia del Nord, mancando per la seconda volta consecutiva l’accesso alla fase finale di un Mondiale.

Per questi motivi, la semifinale di Bergamo assume un valore simbolico e sportivo enorme: l’Italia deve vincere per difendere la propria storia e per riconquistare un posto tra le grandi del calcio internazionale.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A