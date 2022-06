Conferenza Nicolato: «Europeo U21? Ce lo siamo meritato. Dobbiamo crescere nei numeri con i giovani»

Il Ct Paolo Nicolato dell’Italia Under 21 ha parlato in conferenza stampa dopo aver conquistato l’Europeo di categoria battendo l’Irlanda

EUROPEI – «Soddisfatto del risultato. Abbiamo meritato tutto sul campo. Con me hanno esordito 43 giocatori e c’è stata una continua evoluzione. Dalla sofferenza ne siamo usciti alla grande. Per l’anno prossimo mi aspetti di essere fortunato nel sorteggio cosa che non ci è capitato l’ultima volta»

GIOVANI – «Dobbiamo crescere ancora tanto, non nella qualità ma nei numeri. Non riusciamo a produrre tanti giocatori di livello e spesso ci tocca visionare giovani che giocano poco. Nessun sistema che non cura i giovani ha futuro».

FUTURO – «Sono orgoglioso di essere qui, ma la Federazione farà le sue valutazioni. La Nazionale ti appaga anche a livello internazionale».