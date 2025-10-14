Italia-Israele, Di Natale: «Gli azzurri devono vincere. Su Gattuso dico che..."

Italia-Israele, la Nazionale stasera gioca nella sua Udine e Antonio Di Natale in azzurro ha giocato sotto diverse gestioni, arrivando fino alla finale degli Europei 2012, persa poi con la Spagna.

Oggi osserverà con attenzione il suo compagno Rino Gattuso e ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport.



LA NAZIONALE IN FRIULI – «Per me è un piacere vedere la Nazionale in quello stadio che ho nel cuore. Sono contento per la famiglia Pozzo e per i tifosi».



IL SUO DEBUTTO A UDINE NEL 2008 – «Fu una grande emozione. Vincemmo contro la Georgia e fu bellissimo. Udine ed Empoli sono casa mia: in Toscana sono cresciuto calcisticamente, mentre in Friuli ho chiuso la carriera dopo dodici anni indimenticabili.”



ITALIA-ISRAELE – «Contro Israele dobbiamo vincere senza pensarci neppure troppo. Una terza mancata qualificazione alla Coppa del Mondo non voglio neppure prenderla in considerazione: siamo l’Italia!”



OTTIMISTA – «Certo che lo sono. L’Italia ha una nazionale forte e lo dimostrerà sul campo».



SPALLETTI – ««Una premessa, secondo me Spalletti ha fatto un bel lavoro perché è partito da una situazione non facile. Luciano è un grande allenatore e ha ottenuto ottimi risultati in tutta la sua carriera».



GATTUSO – «L’ho avuto come compagno in Nazionale ed era un leader, un lavoratore, una persona seria e un grande uomo. Ha vinto due Champions e un Mondiale, ma è rimasto sempre umile».



«Ha la mentalità vincente dell'ex campione del mondo e se Buffon e la Federazione hanno puntato su di lui, un motivo c'è. Mette in campo tutto se stesso anche dalla panchina e la squadra sta dimostrando con i risultati di seguirlo. Si merita grandi risultati e gli auguro il meglio».