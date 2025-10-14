 Italia Israele, le parole di Udogie: «Andremo in campo per conquistare i tre punti. I tifosi ci daranno una spinta»
Italia Israele, le dichiarazioni di Udogie alla Rai: «Andremo in campo per conquistare i tre punti. I tifosi ci daranno una spinta decisiva»

L’esterno azzurro Destiny Udogie è intervenuto ai microfoni della Rai per presentare la sfida contro Israele, appuntamento decisivo nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le parole:

PAROLE – «Siamo consapevoli dell’importanza della partita. Andremo fuori, in campo, per conquistare i tre punti. Sono sicuro che i tifosi ci daranno una spinta decisiva. Le scelte del mister ci aiutano a esprimere le nostre qualità».

SEGUI IL LIVE DI ITALIA ISRAELE QUI

