Hanno Detto
Italia Israele, le parole di Udogie: «Andremo in campo per conquistare i tre punti. I tifosi ci daranno una spinta»
Italia Israele, le dichiarazioni di Udogie alla Rai: «Andremo in campo per conquistare i tre punti. I tifosi ci daranno una spinta decisiva»
L’esterno azzurro Destiny Udogie è intervenuto ai microfoni della Rai per presentare la sfida contro Israele, appuntamento decisivo nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le parole:
PAROLE – «Siamo consapevoli dell’importanza della partita. Andremo fuori, in campo, per conquistare i tre punti. Sono sicuro che i tifosi ci daranno una spinta decisiva. Le scelte del mister ci aiutano a esprimere le nostre qualità».
SEGUI IL LIVE DI ITALIA ISRAELE QUI
Italia Israele, Bonucci nel pre gara: «Vogliamo vincere. Siamo una grande squadra. Dobbiamo essere squadra»
Mkhitaryan Inter, le parole del nerazzurro: «Al momento non sto mollando e sto lottando: io faccio il massimo, a fine stagione valuteremo…»