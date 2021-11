Italia, Joao Pedro in Nazionale: la Federazione monitora la situazione

Il d.s. del Cagliari Capozucca ha lanciato la bomba: Joao Pedro può giocare per la Nazionale italiana. E ora la Federazione monitorerà la situazione

Nel corso della trasmissione radiofonica Il Cagliari in Diretta, Stefano Capozucca, ospite della puntata, ha lanciato la sua idea bomba: far vestire la maglia della Nazionale Italiana al capitano rossoblù Joao Pedro.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le parole del diesse del club sardo hanno fatto il giro di tutta l’Italia raggiungendo anche il quartier generale degli Azzurri che sarebbe rimasto entusiasta dell’ipotesi. Il numero 10 del Cagliari ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2019 e, se inserito adeguatamente nel gruppo di Roberto Mancini, potrebbe essere la vera soluzione al problema gol della Nazionale. L’operazione, nonostante l’entusiasmo, non si prospetta affatto in discesa. La paura è quella di rivivere un Papu Gomez, che a causa di un Sudamericano giocato con l’Argentina nel 2007 non fu poi possibile convocare in azzurro. Joao Pedro l’ha giocato nel 2009, ma il problema potrebbe essere ovviato dal fatto che il 10 del Cagliari è già in possesso della cittadinanza italiana.

