Italia, Jorginho: «A volte il calcio ti punisce, ma non abbasseremo la testa»

Jorginho, regista del Chelsea e dell’Italia, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il mancato accesso diretto degli Azzurri al prossimo Mondiale in Qatar.

IL CALCIO PUNISCE – «Tante volte il calcio ti “punisce” con dei risultati duri che fanno male. Ma che sicuramente non ci farà abbassare la testa e perdere il nostro obbiettivo… ci prepariamo bene per marzo che sarà un’altra battaglia.. sarà difficile e lo sappiamo, ma siamo L’ITALIA… e L’ITALIA NON MOLLA MAI».