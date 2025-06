Italia, Lippi promuove la scelta di Gattuso: «Felicissimo per lui, farà benissimo in Azzurro»

Le parole di Marcello Lippi, ex ct dell’Italia campione del mondo nel 2006, sulla decisione di affidare la panchina Azzurra di Gattuso

Marcello Lippi benedice la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale con parole di stima e affetto. I due condividono un passato glorioso, segnato dalla vittoria del Mondiale 2006 in Germania, e un rapporto che va oltre il campo. «L’ho chiamato subito per fargli i complimenti e dirgli due cose che restano tra noi», ha raccontato l’ex ct a la Gazzetta dello Sport, aggiungendo: «Sono felicissimo per lui. Non immagina quanto. È una persona vera, un tecnico bravissimo. Serio, preparato, grintoso. Un leader. Farà benissimo in azzurro». Le qualità umane e professionali di Gattuso, secondo Lippi, lo rendono l’uomo giusto per guidare l’Italia: un incarico che rappresenta «la gioia più grande» per chi lo ha vissuto in prima persona.

Oltre all’affetto, c’è anche una sintonia profonda nel modo di intendere il calcio. Lippi non si limita a fare gli auguri, ma individua una continuità tra sé e Gattuso: «Mi somiglia. Ho trovato in lui punti in comune per il carattere e per i rapporti con i giocatori. Ha un modo di gestire la squadra che somiglia al mio». Non solo grinta, dunque, ma anche idee: «Le sue squadre non sono solo agonismo, ma giocano, costruiscono dal basso». In un periodo in cui tanti campioni del 2006 si sono reinventati allenatori, da Grosso a De Rossi, da Pirlo a Cannavaro, Lippi indica in Gattuso il più vicino al suo modello. E conclude con ottimismo: «Farà di tutto per andare al Mondiale».