Italia Lituania LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Al Mapei Stadium, il match tra Italia e Lituania valido per la 6ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Mapei Stadium”, Italia e Lituania si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Sintesi Italia Lituania 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 20:45.

PAGELLE

Italia Lituania 0-0: risultato e tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean. Ct Roberto Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. Ct Tomas Razanauskas.

ARBITRO: Craig Pawson (ENG).