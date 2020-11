Italia, Lombardo: «Vogliamo arrivare in fondo alla Nations League»

Attilio Lombardo, assistente del ct Mancini, ha parlato ptima della gara di Nations League contro la Polonia. Ecco le sue parole

Attilio Lombardo, assistente del ct Mancini e di Evani, ha parlato prima di Italia-Polonia ai microfoni di Rai Sport.

«Non è stato semplice ma i ragazzi si sono comportati nella maniera giusta. Sono carichi e pieni di entusiasmo, vogliamo arrivare fino in fondo a questa Nations League. Florenzi? Lo abbiamo gestito, è stato molto bravo, ha superato qualche problemino. Difesa? Acerbi e Bastoni sono due giocatori fondamentali per il loro club ma anche per il futuro di questa Nazioanle. Locatelli? Ci aspettiamo che lui faccia quello che sa fare, è diventato fondamentale anche per noi».