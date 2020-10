Italia, Mancini esclude i calciatori del Napoli dopo il caso Covid

Roberto Mancini non ha convocato Di Lorenzo e Meret a seguito del caso Covid-19 nel Napoli

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha diramato ieri la lista dei convocati in vista degli impegni contro Moldova, Polonia e Olanda. A questo elenco mancano due calciatori ormai fissi nelle chiamate del c.t.: ovvero Di Lorenzo e Meret.

La decisione di Mancini è giustificata dal caso Covid-19 che si sta vivendo in casa Napoli. L’allenatore ha deciso di non convocare calciatori del club partenopeo proprio per non rischiare contagi in ritiro.