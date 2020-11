Italia, Mancini in attesa del tampone: obiettivo Nations League. Le ultime

Potrebbe essere una recita unica quella di Evani sulla panchina della Nazionale italiana la situazione di Mancini

Stasera la Nazionale italiana sarà guidata da Evani in panchina. Roberto Mancini, positivo al Coronavirus, è a casa in isolamento in attesa di un altro tampone.

Nessuna tabella di marcia dato che con il Coronavirus non si fanno previsioni: la volontà di Mancini però sarebbe quella di tornare già in Nations League contro la Polonia, qualora ovviamente il tampone risultasse negativo, come riporta Sky Sport. Un augurio che il calcio italiano rivolge al ct.