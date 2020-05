Italia, Mancini non rinuncia ad Oriali: lo vuole fino al Mondiale 2022

Roberto Mancini vorrebbe avere Gabriele Oriali al suo fianco fino al Mondiale 2022: ecco la proposta del ct

Il rapporto tra Lele Oriali e l’Italia avrebbe dovuto interrompersi quest’estate con l’Europeo 2020. L’attuale first team technical manager dell’Inter, invece, potrebbe rimanere in azzurro fino al Mondiale in Qatar del 2022.

Come riporta Tuttosport, infatti, Mancini avrebbe chiesto ad Oriali di rimanere al suo fianco considerando che in sedici mesi si giocheranno Europei 2021 e Mondiali 2022. Per prendere una decisione ci sarà tempo e la necessità di parlarne con Antonio Conte, in primo luogo, poi con Beppe Marotta e Gabriele Gravina. Considerato il sacro rispetto di Conte per la maglia azzurra e il fatto che Marotta sia consigliere federale, non si fa peccato a pensare che dall’Inter possa arrivare il via libera alla richiesta del Mancio. Chi invece dovrà ponderare tutto con attenzione è paradossalmente Oriali: stare in campo praticamente ininterrottamente dalla ripresa della stagione fino a Qatar 2022 vorrebbe dire sottoporsi a una lunghissima (e molto stressante) maratona: un dispendio di energie, anche mentale, molto importante a 68 anni da compiere il 25 novembre