Italia, Mancini perde anche Calabria per infortunio: le ultime

Calabria lascia il ritiro della Nazionale, Mancini perde un altro giocatore per infortunio

La Nazionale perde anche Davide Calabria per infortunio. Come riportato da Sky Sport, il terzino del Milan ha riscontrato un problema fisico al polpaccio al termine del match contro al Svizzera, dove ha giocato gli ultimi 10 minuti.

Il giocatore rossonero non ci sarà contro l’Irlanda del Nord perché ha già fatto ritorno a Milano. Alla ripresa del campionato il Milan affronterà la Fiorentina ed è da capire se riuscirà a recuperare in tempo per la partita.