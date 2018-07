Italia-Norvegia Under 19: le info per vedere la partita del Campionato Europeo di categoria in streaming e diretta tv

Italia-Norvegia Under 19 chiude la fase a gironi degli azzurrini nel Campionato Europeo attualmente in corso in Finlandia. La selezione italiana, guidata dal ct Paolo Nicolato, si gioca l’accesso alle semifinali del torneo dopo le precedenti due vittorie nel Gruppo A contro Finlandia (1-0) e Portogallo (3-2). La Norvegia del ct Pal Arne Johansen è seconda nel girone a pari del Portogallo (3 punti) e davanti alla Finlandia (0). Squadre in campo domenica 22 luglio alle ore 17,30 al Seinäjoki Stadium di Seinajoki. L’Italia, in caso di pareggio con i norvegesi, otterrà la qualificazione alle semifinali da prima classificata del Gruppo A; l’eliminazione degli azzurri può arrivare solo in caso di sconfitta con più di un gol di scarto e concomitante vittoria del Portogallo contro la Finlandia. Le semifinali del torneo si giocheranno giovedì 26 luglio: tra le possibili avversarie dell’Italia ci sono Inghilterra, Ucraina e Francia (Turchia già eliminata).

Italia-Norvegia Under 19 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). La partita potrà essere seguita anche in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile attraverso la piattaforma Rai Play.

Italia-Norvegia Under 19, probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2) – Plizzari; Candela, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Melegoni, Gabbia, Frattesi; Brignola; Capone, Scamacca.

NORVEGIA (4-4-2) – Lund; Borchgrevink, Ostigard, Salte, Kitolano; Vetlesen, Christensen, Borkeeiet, Hauge; Markovic, Botheim.

Italia-Norvegia Under 19, curiosità e statistiche

Il primo torneo di categoria, allora riferito agli Under 18 e sotto l’egida della Fifa (FIFA junior tournament), fu disputato nel 1948 in Inghilterra (poi vincitrice): in quella competizione, l’ Italia arrivò al quarto posto. Dal 1955, questi tornei giovanili passarono sotto l’organizzazione della Uefa (UEFA junior Tournament). Nel 1980, tali competizioni assunsero la denominazione di Europeo (UEFA European Under-18 Championship). Fino al 2001, quando si passò al cambiamento di denominazione e accessibilità ad Under 19.

Italia-Norvegia Under 19, l’arbitro della partita

Italia-Norvegia Under 19, gara decisiva per l’accesso alle semifinali dell’Europeo di categoria in corso in Finlandia, sarà diretta dall’arbitro scozzese Andrew Dallas. Gli assistenti saranno Lazic (Bosnia e Erzegovina) e Harsing (Estonia). Munuera (Spagna) sarà il quarto ufficiale.