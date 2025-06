Italia-Paraguay U20: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bruno Recchioni andrà in scena la sfida tra Italia-Paraguay U20: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Bruno Recchioni di Fermo, l’Italia U20 di Bernardo Corradi affronta il Paraguay in una partita amichevole.

Le probabili formazioni

ITALIA U20 (4-3-3): Torriani; Bakoune, Kofler, Stabile, Cocchi; Berenbruch, Lipani, Zeroli, Caprini, Vacca, Konate.

Orario e dove vederla

Italia-Paraguay U20 si gioca venerdì 6 giugno 2025 alle ore 17:00. La partita dello Stadio Bruno Recchioni di Fermo sarà trasmessa in diretta in streaming per tutti su VIVO AZZURRO TV.