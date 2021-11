Italia, problemi per Bastoni: Mancini si cautela con Ferrari

Alessandro Bastoni in dubbio per la sfida dell’Italia di lunedì sera in casa dell’Irlanda: Mancini pensa alla convocazione di Ferrari

Oltre a Dzeko, anche Alessandro Bastoni tiene in ansia l’Inter dal ritiro dell’Italia. Il difensore nerazzurro era uscito acciaccato dal derby contro il Milan per un fastidio agli adduttori e ieri non è sceso in campo nel pareggio della selezione di Mancini con la Svizzera.

Come riporta il Corriere dello Sport, Bastoni è in dubbio per la decisiva sfida di lunedì in casa dell’Irlanda del Nord con il Ct della Nazionale che starebbe pensando per precauzione di aggregare al gruppo il centrale del Sassuolo Ferrari.