Italia, rigorista cercasi: Mancini sostituisce Jorginho, designato il nuovo tiratore

Dopo i tre errori consecutivi dal dischetto di Jorginho, Mancini cambia rigorista e a Belfast dovrebbe affidarsi a Bonucci. Ma le possibilità sono tante

Tre errori consecutivi in azzurro dal dischetto per Jorginho, due contro la Svizzera e uno nella finale di Wembley, fanno una prova. Non è il momento psicologico adatto per l’italo-brasiliano di andare dagli undici metri, quantomeno con la maglia dell’Italia, ed ecco allora che Mancini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Belfast i rigori potrebbero essere affidati a Leonardo Bonucci che pure dal dischetto ha sempre detto la sua.

Poi c’è la naturale ipotesi Berardi, rigorista nel Sassuolo ma non sempre infallibile, così come anche Insigne (34 segnati e 9 sbagliati) e Bernardeschi, che all’Europeo ha segnato sia in semi che in finale. Occhio poi all’ipotesi Chiesa che alla Juventus, contro lo Zenit, voleva “strappare” il rigore a Dybala.