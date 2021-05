Italia, rinnovo Mancini: Gravina vuole il c.t. ben oltre Qatar 2022

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini sta per rinnovare il suo contratto, ma Gravina vorrebbe andare ben oltre il Mondiale in Qatar 2022

Roberto Mancini, a livello statistico, è uno dei migliori c.t. della storia della Nazionale. Miglior percentuale di vittorie (70%), miglior media punti (2,33) ed è secondo per media gol fatti (2,27) e subiti (0,43). Gravina sta trattando con l’allenatore un rinnovo che sembra naturale fino al prossimo Mondiale, ma il presidente della FIGC vorrebbe andare ben oltre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero della Federazione vorrebbe avere Mancini sulla panchina dell’Italia anche per l’Europeo in Germania nel 2024 e addirittura per il Mondiale in Canada-Messico-Stati Uniti del 2026. Gravina vuole aprire un ciclo, ma per una tempistica così lunga bisognerà fare i conti anche con l’allenatore.