Italia, Sensi: «Contento per il gol ma c’è rammarico per il pareggio»

Stefano Sensi, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni:

ANALISI MATCH – «Sono contento per il gol, però c’è rammarico per il pari perché abbiamo fatto bene creando occasioni. Potevamo essere più cattivi, io personalmente potevo fare qualcosa in più negli ultimi venti metri. Sapevamo che sono bravi in ripartenza, Dzeko è forte in quel fondamentale; in una partita devi sapere difendere quelle occasioni e ci siamo anche riusciti. Dobbiamo migliorare nelle marcature preventive. Verticalizzazioni lente? Sì, l’ho pensato anche io. Non era facile perché loro erano molto chiusi, c’erano pochi spazi tra le linee. Sarebbe servita una manovra più veloce»