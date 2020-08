Italia, si riparte con l’incubo quarantena: Mancini attende la lista dei giocatori in isolamento in vista degli impegni di Nations League

Roberto Mancini è pronto per tornare in gioco, ma su Coverciano c’è l’incubo quarantena. Le convocazioni – si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi – sono slittate e il ct è preoccupato per la risalita dei contagi.

A Coverciano – si legge – sono attesi 40 azzurri, ma Jorginho è in quarantena fino al 31 agosto, così come Tonali. Il tutto, dunque, dipenderà anche dalla situazione e dalla sua evoluzione.