Euro 2020, l’Italia interrompe il digiuno di oltre 1800 giorni: il dato

L’Italia di Mancini arriva all’Europeo con grande entusiasmo per il percorso netto nelle qualificazioni e per una lunga striscia di risultati utili consecutivi, ben 27. I tifosi azzurri non vedono l’ora.

L’Italia, come riportano i dati Opta, non gioca una grande competizione (mondiali e europei) da 1805 giorni, ovvero da Euro2016 quando gli azzurri uscirono ai quarti contro la Germania. Un’attesa più lunga si era verificata solo dal 1962, con 2899 giorni.

1805 – Tonight Italy will play a game of a major competition (European Championship or World Cup) after 1805 days – the last time with a longer wait was back in May 31, 1962 (2899 days). Stress.#EURO2020

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 11, 2021