Italia U21: le autorità islandesi chiedono la quarantena per gli azzurrini

La gara tra Islanda e Italia Under 21 è stata rinviata per i quattro casi di positività negli azzurrini: le disposizioni delle autorità islandesi

Viene rinviata la sfida europea tra Italia Under 21 e Islanda, in programma per oggi alle 17. La sfida viene dunque rinviata causa Coronavirus per alcuni casi negli azzurrini.

Le autorità islandesi hanno richiesto alla delegazione italiana di mettersi in quarantena dopo i casi di positività di Bastoni, Carnesecchi, Matteo Gabbia e Plizzari più un membro dello staff di Nicolato.