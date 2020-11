Italia U21, Nicolato sfiora l’Europeo: «Lussemburgo come una finale»

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del match contro il Lussemburgo

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del match contro il Lussemburgo. Una vittoria garantirebbe agli azzurrini di conquistare la qualificazione matematica al prossimo Europeo.

LUSSEMBURGO – «Abbiamo una possibilità importante, ma dovremo mettere in campo voglia e lo spirito giusto per ottenere un risultato che non è scontato. Schiererò la miglior formazione possibile perché questa partita per noi è come una finale».

ESTONIA – «Sono molto soddisfatto sia della prestazione dei ragazzi che già facevano parte del gruppo sia dei nuovi, che mi hanno sorpreso per come si sono integrati e per l’atteggiamento che hanno avuto in campo. Questa situazione ci dà l’opportunità di vedere giocatori nuovi, provare nuovi sistemi di gioco e verificare la capacità di adattamento che hanno i ragazzi, la loro voglia di far parte di un gruppo e la disponibilità ad aiutarsi l’uno con l’altro».