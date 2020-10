Italia U21, vittoria facile contro l’Irlanda: a decidere il 2-0 definitivo sono le reti di Sottil e Cutrone. Il resoconto della gara

L’Italia Under 21 ha superato ogni difficoltà legate al Coronavirus e superato i rivali dell’Irlanda nel match di qualificazione ai prossimi Europei.

Decisive le reti di Riccardo Sottil e Patrick Cutrone, due dei quattro calciatori non facenti parte della rosa Under 20 che oggi è scesa in campo a Pisa.