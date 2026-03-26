Italia
Italia U21 travolgente: 4-0 alla Macedonia del Nord, a segno Ndour, Lipani, Ekhator e Fini
Italia U21, poker azzurro alla Macedonia del Nord: Ndour apre, poi Lipani, Ekhator e Fini. Come è andata la sfida
L’Italia Under 21 offre una prestazione convincente e domina la Macedonia del Nord, salendo a 18 punti nel girone di qualificazione agli Europei del 2027. Una gara mai in discussione, gestita con autorità dagli azzurrini.
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La squadra di Nunziata sblocca subito il match con Ndour dopo appena tre minuti, ma il primo tempo si chiude sull’1-0 nonostante un palo e una traversa colpiti da Lipani. Nella ripresa l’Italia dilaga: Lipani ed Ekhator segnano due gol in un minuto, tra il 49’ e il 50’, prima del rigore trasformato da Fini all’86’ che vale il definitivo 4-0.
Con questo successo gli azzurrini agganciano la Polonia in vetta a quota 18 punti, in attesa del match dei polacchi, impegnati domani contro l’Armenia.