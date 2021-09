Italia Under 20, i convocati di Bollini per la Serbia

Il ct Alberto Bollini ha comunicato la lista dei convocati dell’Italia Under 20 per la sfida ai pari età della Serbia

Alberto Bollini, ct dell’Italia Under 20, ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida contro la Serbia di domani, valevole per il trofeo “Teofilo Patini“:

Elenco dei convocati

Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Semuel Pizzignacco (Vicenza), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Laurens Serpe (Genoa), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Matteo Ruggeri (Salernitana), Giorgio Brogni (Feralpisalò);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Nikola Sekulov (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Emanuele Zuelli (Juventus), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Alessio Riccardi (Roma), Daniel Maldini (Milan);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Nicolò Cudrig (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento).