Italia Under 21, confermata la partita contro la Slovenia

Confermata la partita dell’Italia Under 21 di Nicolato contro la Slovenia. Ad annunciarlo la stessa FIGC. Il comunicato:

«Dopo la positività di un calciatore emersa ieri, via libera per gli Azzurrini. Il calciatore positivo lascerà il ritiro. Il programma verso la Svezia subirà alcune variazioni. Esito negativo per i tamponi prontamente effettuati ieri in tarda serata da tutti i calciatori e dal gruppo squadra della Nazionale Under 21: gli Azzurrini saranno dunque regolarmente in campo oggi pomeriggio nella sfida amichevole con la Slovenia (17.30 diretta Rai 2), nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il calciatore risultato positivo ieri, che è stato già testato nuovamente ieri sera e verrà valutato in queste ore, resta totalmente asintomatico e questa sera lascerà comunque il ritiro per far rientro alla propria sede nelle modalità concordate con la ASL competente tempestivamente avvertita anche sui nuovi esiti. Ad ulteriore garanzia, il programma della Nazionale Under 21 in vista della gara di qualificazione con la Svezia (Kalmar, 8 settembre) subirà alcune variazioni che saranno comunicate al termine della gara di oggi».