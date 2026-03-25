Italia Under 21, un volto nuovo tra i convocati di Baldini: è arrivato ieri sera a Tirrenia! Di chi si tratta, tutti gli aggiornamenti

Italia Under 21, si è aggiunto un nuovo giocatore alla lista dei convocati del ct Silvio Baldini. Di chi stiamo parlando

Il cammino verso la massima competizione giovanile continentale entra nella sua fase più calda. L’Italia Under 21 guidata dal ct Silvio Baldini sta affilando le armi nel proprio quartier generale in vista dei prossimi, delicatissimi impegni ufficiali. L’obiettivo degli Azzurrini è chiaro: raccogliere punti preziosi nelle qualificazioni all’Europeo 2027 per blindare il passaggio del turno e confermare il prestigio del nostro movimento calcistico a livello internazionale.

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Il calendario: doppio impegno contro Macedonia del Nord e Svezia

La marcia della Nazionale Under 21 prevede due tappe fondamentali nel giro di pochissimi giorni, che richiederanno il massimo sforzo fisico e mentale. La prima sfida andrà in scena in terra toscana: il 26 marzo a Empoli, l’Italia ospiterà la Macedonia del Nord, un match in cui sarà obbligatorio imporre il proprio gioco e sfruttare il fattore campo. Successivamente, la compagine azzurra volerà in trasferta per affrontare la Svezia il 31 marzo a Borås, una gara che si preannuncia ostica contro un avversario tradizionalmente quadrato e molto pericoloso tra le mura amiche.

Novità dal ritiro: Michael Kayode si aggrega al gruppo

Per affrontare al meglio questo ravvicinato doppio impegno internazionale, il commissario tecnico ha deciso di puntellare ulteriormente il reparto arretrato. Tra i giocatori a disposizione si aggiunge anche il difensore del Brentford, Michael Kayode. Il talentuoso esterno, attualmente in forza nella Premier League inglese, è arrivato ieri sera al CPO di Tirrenia, unendosi immediatamente ai compagni di squadra. Il suo prezioso innesto garantisce a mister Baldini maggiore spinta sulle corsie esterne, grande duttilità tattica e un bagaglio di esperienza utilissimo per blindare la difesa.

L’elenco completo dei difensori convocati

Con l’arrivo dell’ex giocatore della Fiorentina, la retroguardia azzurra è ora al gran completo per preparare le due sfide. Questa è la lista ufficiale dei difensori convocati dopo il suo inserimento:

Honest Ahanor (Atalanta)

(Atalanta) Davide Bartesaghi (Milan)

(Milan) Gabriele Calvani (Frosinone)

(Frosinone) Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach)

(Borussia M’gladbach) Pietro Comuzzo (Fiorentina)

(Fiorentina) Costantino Favasuli (Catanzaro)

(Catanzaro) Gabriele Guarino (Empoli)

(Empoli) Michael Kayode (Brentford)

(Brentford) Mattia Mannini (Juve Stabia)

(Juve Stabia) Brando Moruzzi (Empoli)